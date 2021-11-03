В Минздраве заявили о необходимости сократить срок действия QR-кодов

Cрок действия сертификатов о вакцинации от COVID-19 необходимо сократить до полугода, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук Сергей Токарев в ходе прямого эфира в Instagram.

Врач заявил, что при создании сертификат рассчитывался на уханьский штамм коронавируса, который является менее агрессивным и патогенным.

По его мнению, срок действия сертификата стоит поменять на полугодовой. Такая работа, возможно, будет проведена, добавил эксперт.

В августе Минздрав сообщил, что срок действия QR-кода после вакцинации от коронавирусной инфекции может быть сокращен до полугода при ухудшении эпидемиологической ситуации.

Сейчас срок действия QR-кода для тех, кто вакцинировался или ревакцинировался от COVID-19, составляет один год, для тех, кто переболел, - шесть месяцев с даты выздоровления.