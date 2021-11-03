03 Ноября 2021
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Происшествия Дальневосточный ФО
лесной пожар (2017) | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

И правда "тундра горит": в Магаданской области в морозы загорелась сухая трава

В Ольском районе Магаданской области природный пожар возник при низкой отрицательной температуре. В 20-градусные морозы в зоне лесотундры загорелась сухая трава. Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра, площадь возгорания составляет уже около 360 гектаров, передает РИА Новости со ссылкой на представителя "Авиалесоохраны".

"На расстоянии 6,9 км от пос. Радужный в Ольском районе горит сухая трава. Угрозы населенному пункту нет, задымления в поселке не зафиксировано. В тушении задействованы силы и средства Авиалесоохраны, 10 человек и 2 единицы техники. В готовности к реагированию находятся огнеборцы ПЧ-10 от пожарно-спасательного центра. Ситуация на контроле в Главном управлении МЧС России по Магаданской области и администрации Ольского городского округа", - говорится в сообщении регионального управления МЧС.

В "Авиалесоохране" отметили, что под угрозой находится линия электропередачи: часть опор ее находится на деревянном основании. Кроме того, пожар окружен подмерзшим болотом: воду из него взять уже нельзя, но при этом техника может провалиться под тонкий лед, поэтому за водой приходится ходить несколько километров.

Интересно, что в свете этой новости слова президента США Джо Байдена на климатическом саммите в Глазго оказались буквально пророческими. "Китай, как и Россия, не явился на саммит, хотя претендует на мировое лидерство. То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит о желании что-либо делать", - заявил глава Белого дома.

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И правда "тундра горит": в Магаданской области в морозы загорелась сухая трава

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Теги: тундра, природный пожар, магадан



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