Четверо напавших на военный госпиталь в Кабуле убиты талибами

Четверо из шести напавших на военный госпиталь в Кабуле убиты боевиками движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщил представитель движения Хекматулла Джамал, передает "Интерфакс".

Атака была совершена на госпиталь имени Сардар Мухаммад Дауд Хана 2 ноября. Сначала возле здания прогремели взрывы, затем сообщалось, что группа террористов проникла в здание госпиталя. В результате атаки боевиков погибли 23 человека, ранены около 50, пишет Regnum.

Agence France-Presse сообщило, что ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (организация, деятельность которой запрещена в РФ).