Коммунальная авария оставила Госпиталь ветеранов в Екатеринбурге без воды

В Екатеринбурге на Широкой Речка произошла коммунальная авария, из-за которой без водоснабжения остался Госпиталь для ветеранов войн. Возле него разлилась холодная вода, которая уже успела замерзнуть.

"Утром произошла авария на трубопроводе диаметром 300 мм. Аварийная бригада оперативно выехала на место и отключила место повреждения. На месте выяснилось, что для устранения необходима раскопка. На данный момент ожидаем соответствующего разрешения, так как такие работы необходимо согласовывать с администрацией и другими структурами. Как только нам дадут "добро", бригада приступит к работе", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе МУП "Водоканал".

Там также добавили, что из-за аварии отключение произошло только в самом госпитале на Соболева, 25. На данный момент медучреждение работает как госпиталь для covid-зараженных. Соседние здания данная проблема не затронула.