В Челябинской области роботы будут записывать на прием к врачу

Искусственный интеллект поможет жителям Челябинской области записаться на прием к врачу. В регионе завершился финальный этап тестирования новой системы приема пациентов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

Если пациенту будет нужна консультация по узкому вопросу, его будут соединять с оператором. Если же требуется запись на прием, система будет производить операцию самостоятельно. Искусственный интеллект предложит медицинское учреждение и свободные дату и время.

В результате удастся сократить среднее время консультации с двух минут до одной и увеличить количество обработанных оператором сообщений на 52%.