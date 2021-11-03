СМИ: ОАК пустит с молотка земли корпорации "МиГ" в Москве

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") пустит с молотка три земельных участка общей площадью почти 60 гектаров и 134 объекта недвижимости рядом с Ленинградским проспектом в Москве, пишут "Ведомости. Эта недвижимость в районе станции метро "Динамо" принадлежит корпорации "МиГ" (входит в ОАК).

Информацию о предстоящих торгах разместила компания "РТ-капитал" – "дочка" "Ростеха", занимающаяся продажей непрофильных активов, доставшихся госкорпорации.

Начальная цена лота – 35,5 млрд руб.

Ранее о реализации "непрофильных активов" ОАК с азартом говорил и глава "Ростеха" Сергей Чемезов, и глава авиационного кластера корпорации Анатолий Сердюков, и вице-премьер Юрий Борисов, курирующий всю эту компанию в правительстве. Последний, например, в 2020 году предложил реализовать непрофильных активов ОАК на 17 млрд руб. Как видно, в корпорации готовы план перевыполнить.