В Тюмени агрессивная пенсионерка затравила семью с детьми-инвалидами

В Тюмени агрессивная пенсионерка угрожает своим соседям - семье, в которой воспитываются двое детей-инвалидов. О нападениях сообщил телеканал "НТВ". Женщина не просто в нецензурной форме выражает недовольство в отношении детей своей соседки, но и кидается на последнюю с кулаками.

Инцидентом заинтересовался следственный комитет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, "перед прокуратурой региона инициирован вопрос о передаче из органов внутренних дел материала проверки по факту оскорблений и угроз семье, в которой воспитываются двое несовершеннолетних детей с особенностями развития".

После - будет решаться вопрос о выполнении всех необходимых процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.