03 Ноября 2021
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Спорт Свердловская область
Билл Питерс (2021) | Фото: ХК &quot;Автомобилист&quot;

Питерс о поражении от ЦСКА: "Автомобилист" безумно хотел победить

Главный тренер екатеринбургского "Автомобилиста" Билл Питерс подвел итоги проигранного матча против московского ЦСКА.
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Встреча команд состоялась во вторник вечером в столице и завершилась победой "армейцев" со счетом 1:0. Единственную шайбу в первом периоде забросил нападающий Сергей Плотников.

Как заявил Питерс после матча, это была "достаточно тяжелая игра".

"Соперники смогли забросить шайбу в первом периоде, а нам достаточно тяжело давались моменты. А те, которые были, мы, к сожалению, не смогли реализовать, и счет не изменился", - цитирует тренера официальный сайт "Автомобилиста".

По словам канадского специалиста, его команда "безумно хотела победить".

"Нам очень нужен был результат. Мы голодны до побед, и выгрызали победу, как могли. Но так получилось", - добавил Билл Питерс.

Следующую игру в чемпионате КХЛ "Автомобилист" проведет завтра, 4 ноября. Матч пройдет в Череповце, соперником будет местный клуб "Северсталь".

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Питерс о поражении от ЦСКА: "Автомобилист" безумно хотел победить

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Теги: Питерс, Автомобилист, ЦСКА



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