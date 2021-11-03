В Москве задержали организатора шествия "Русский марш"

В Москве задержали организатора шествия националистов "Русский марш" Никиту Зайцева.

Как сообщил источник ТАСС, его проверяют на предмет причастности к правонарушениям.

Сам Зайцев заявил РИА Новости, что ему вменяют неповиновение законному требованию сотрудника полиции, за якобы отказ предоставить паспорт.

По статье 19.3 КоАП РФ Зайцеву может грозить арест.

"Русские марши" проводятся в День народного единства 4 ноября. В этом году националисты также подали заявку на его проведение.

Ранее МВД и прокуратура предупредили о последствиях участия в несогласованных акциях протеста, которые "запланированы на 4-7 ноября в ряде субъектов РФ". В полиции отмечают, что основанием для отказа в согласовании акций сейчас является "сложная эпидемиологическая обстановка".