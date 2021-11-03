Украина запросила у Белоруссии экстренных поставок электроэнергии

Украина экстренно запросила помощи по поставкам электроэнергии у Белоруссии из-за нехватки угля на ТЭС. Об этом пишет издание "Страна" со ссылкой на источник на энергетическом рынке, что подтвердило Министерство энергетики Белоруссии.

По сообщению, ведутся переговоры об импорте электроэнергии из Белоруссии с 5 ноября объемом 400 МВт. Однако белорусское Минэнерго заявило, что уже 2 ноября с 14.00 в рамках договора об оказании аварийной помощи началась поставка электроэнергии на Украины мощностью 500 МВт. Пока о долгосрочных коммерческих контрактах речи нет. Поставки будут осуществляться ежедневно до 21.00.

Как сообщалось ранее, с 1 ноября Белоруссия и Россия отказались поставлять электроэнергию на Украину, отменив аукционы на продажу электроэнергии. На украинских ТЭС сложилась критическая ситуация - не хватает угля. А с 1 ноября Россия остановила поставки энергетического угля.