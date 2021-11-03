03 Ноября 2021
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Владимир Якушев (2020) | Фото: Накануне.RU

Уральский полпред поручил губернаторам грамотно организовать работу пунктов вакцинации от коронавируса

Уральский полпред Владимир Якушев обсудил с главами регионов УрФО соблюдение ограничительных мер, действующих с 30 октября по 7 ноября. По словам Якушева, "необходимо обеспечить строгий контроль за соблюдением ограничительных мер и по максимуму разорвать цепочки распространения коронавирусной инфекции", сообщили Накануне.RU в полпредстве.

Якушев обратил внимание на то, что следует грамотно организовать работу выездных (мобильных) пунктов вакцинации, которые открыты в популярных городских локациях, в первую очередь – крупных ТЦ и спортивных объектах.

"В местах работы мобильных бригад нужно строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования – держать социальную дистанцию, контролировать правильное ношение масок. В частности, в ТЦ следует развести потоки и организовать отдельные входы для желающих привиться", - сказал полпред.

На местах внимательно анализируют складывающуюся эпидситуацию. В случае, если действующих мер окажется недостаточно, регионы готовы ввести дополнительные ограничительные меры. В частности, 2 ноября такие решения приняли власти Свердловской области и Югры.

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Уральский полпред поручил губернаторам грамотно организовать работу пунктов вакцинации от коронавируса

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Теги: Владимир Якушев, ограничения, коронавирус



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