В Астрахани задержали члена банды Басаева, сбежавшего из психбольницы

В Астрахани поймали сбежавшего из психбольницы Магомеда Алханова, боевика банды Шамиля Басаева. Побег он совершил еще 26 октября.

Ориентировка на Алханова распространялась в СМИ и среди населения, поэтому в итоге беглого боевика опознали местные жители, они обратились в полицию (за что та теперь выражает им благодарность).

"Задержание, осуществленное в помещении кафе в Трусовском районе областного центра произведено во многом благодаря бдительным астраханцам, которые сообщали в полицию о появлении неизвестного, похожего на разыскиваемое лицо", - говорится в сообщении пресс-службы астраханского областного полицейского главка.