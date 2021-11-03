Губернатор Югры ужесточила действующие в округе "коронавирусные" ограничения

В округе ужесточены "коронавирусные" ограничения, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Документ опубликован на официальном портале окружных властей. Среди введённых ограничений – запрет до 14 ноября на зрелищно-развлекательные мероприятия. До этого же дня дети и подростки младше 16 лет не могут посещать торговые центры без сопровождения родителей (законных представителей). ЗАГСы до 14 ноября включительно будут работать по записи. При этом количество участников церемонии будут рассчитывать, исходя из нормы в 1 кв. м на человека (всего же попасть на заключение брака смогут не более восьми человек, включая сотрудника ЗАГСа).

По данным на 10.30 3 ноября, за сутки коронавирус подтвердился у 260 югорчан. Больше всего случаев – в Сургуте (92), Нижневартовске (39), Нефтеюганске (16). За сутки скончались 12 носителей инфекции.