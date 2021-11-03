В ЦПКиО Екатеринбурга построят горку-аттракцион высотой с пятиэтажный дом

В декабре в парке Маяковского в Екатеринбурге планируется возвести зимний аттракцион с самой высокой горкой на Урале. Руководство парка обещает аттракцион высотой около 17 м, что приравнивается к размерам пятиэтажного дома.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЦПКиО, горка будет иметь три ската длиной 140 м. и два спуска, первый из которых подойдет и для детей, так как имеет высоту в 10 м. При этом прокатиться на аттракционе можно будет в любую погоду, поскольку скат сделан из специального искусственного покрытия, который имеет в конце зону торможения.

"Для катания предусмотрены специальные бублики, которые будут подниматься к началу спуска на подъемнике. Посетителям не придётся нести их с собой вверх по лестнице. Парк горок станет альтернативой ледовому городку на главной площади города. Кроме горки, в нем будут скульптуры и арт-объекты изо льда, лабиринт, бесплатные детские горки, рядом — фудкорт и теплый павильон ", - рассказали в пресс-службе.

Парк планируется открыть уже в декабре, а закрытие главной горки - только к апрелю. Позже также станут известны цены и правила посещения аттракционов.