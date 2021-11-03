Семак — о поражении "Зенита" в ЛЧ: арбитр был слишком строг, когда дал "Ювентусу" перебить пенальти

Российский "Зенит" уступил "Ювентусу" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/2022.

Встреча в Турине завершилась со счётом 4:2 в пользу итальянского клуба. У хозяев дубль оформил Пауло Дибала (11-я и 58-я минуты), забивший свой второй мяч с пенальти. При этом нападающий реализовал удар с точки лишь со второй попытки: первый раз он промахнулся, но из-за того, что футболисты "Зенита" раньше удара вбежали в штрафную площадь, судья дал пенальти перебить. Также в составе "Ювентуса" забивали Федерико Кьеза (73) и Альваро Мората (82). Кроме этого, один мяч в свои ворота срезал защитник итальянцев Леонардо Бонуччи (26), а ещё один мяч на счёт "Зенита" записал Сердар Азмун (90+2).

"Впечатления от перебитого 11-метрового? Сложно сказать. Я не знаю, насколько. Если и было, может, небольшое нарушение… На мой взгляд, слишком строг был арбитр в этой ситуации", — отметил после игры главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

Наставник чемпиона России также признал, что команда позволила соперникам создать много моментов, и прежде всего не получилось надёжно сыграть в обороне.

"Ничего сверхъестественного не случилось, более сильная команда победила. Ребята старались, играли до конца, хотели забить. Думаю, то, что смогли забить в конце и уйти от крупного поражения, — это хорошо. Но это единственный плюс, который можно выделить по сегодняшнему матчу", — цитирует слова Семака Championat.com.

В группе H "Ювентус" после четырёх матчей имеет в своём активе 12 очков, у английского "Челси" — 9 баллов, у "Зенита" — 3, у шведского "Мальмё" — 0. Оставшиеся два тура группового этапа пройдут в ноябре и декабре.