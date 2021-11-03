В Нижнем Новгороде осталось шесть "московских" самолетов

В аэропорту Нижнего Новгорода Стригино остаются шесть самолетов, которые накануне не смогли сесть в Москве из-за сильного тумана и ушли на запасной аэродром. По данным РИА Новости, все они вылетят до 11 утра.

Накануне вечером "московские" самолеты устроили настоящую пробку на вылет, около 22 часов в аэропорту оставалось еще около 1,5 тыс. пассажиров, которые должны были улететь в столицу. Также появлялись сообщения, что часть людей может уехать в Москву скоростными электричками.

Между тем, СКР накануне начал проверку ситуации. Выяснилось, что пассажирам, вынужденным ждать несколько часов, не обеспечили питание и не выделили гостиничные номера.