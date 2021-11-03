Глава Троицка просит прокуратуру установить причину загрязнения реки Уй

Глава Троицка Александр Виноградов обратился в природоохранную прокуратуру и в министерство экологии с просьбой установить источник загрязнения реки Уй и принять соответствующие меры реагирования.

Напомним, в октябре жители поселка Чкалово в Троицком районе сообщили о массовой гибели рыбы в реке Санарка. По словам жителей, река покрылась пеной. В минэкологии региона сообщили, что были выявлены незначительные превышения по аммиаку в реке. Местные жители предполагают, что причиной загрязнения реки стали выбросы с предприятия, находящегося неподалеку от реки. Река Санарка впадает в реку Уй.

Александр Виноградов и председатель Собрания депутатов Троицка Василий Хасанов прибыли на место возможного загрязнения реки. В настоящий момент мэрия готовит обращения в прокуратуры Троицка, Троицкого района, Россельхознадзор и Росприроднадзор.

Напомним, в городе из-за ухудшения качества воды в реке Уй приостановлена подача воды жителям. Такое решение принято для того, чтобы избежать негативных последствий для здоровья горожан. Вода в реке ухудшилась по показателю аммиак. В городе введен режим повышенной готовности.

После отключения воды "Троицкий водоканал водоотведение" осуществило промывку и дополнительное хлорирование оборудования водозабора. 2 ноября водоснабжение было восстановлено, но жителям рекомендуют употреблять воду только в кипяченом виде.