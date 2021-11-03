03 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
сибаритство, роскошь, чиновник (2017) | Фото: ashhabad.ru

В Екатеринбурге чиновник вернул 2 миллиона, получение которых не смог объяснить

В Екатеринбурге с местного чиновника взыскано 2 миллиона рублей, законность получения которых тот не смог подтвердить.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, уралец, занимая государственную должность, приобрел недвижимость на сумму, превышающую его общий доход за три последних года. Это вскрылось при проверке сведений из его декларации.

Выяснилось, что мужчина, имея доход порядка миллиона рублей в год, погасил ипотечный кредит на сумму 2 миллиона рублей и автокредит на 600 тысяч рублей. При этом законность происхождения средств не была установлена.

Суд постановил: взыскать в доход государства 2 миллиона рублей, законность которых не была подтверждена. После возбуждения судебными приставами исполнительного производства чиновник произвел оплату по нему в полном объеме, а также выплатил исполнительский сбор в 133 тысячи рублей.

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В Екатеринбурге чиновник вернул 2 миллиона, получение которых не смог объяснить

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Теги: деньги, чиновник, приставы, Екатеринбург



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