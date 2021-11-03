В Хабаровском крае объявят локдаун до 12 ноября

Хабаровский край готовится не просто продлить "нерабочие дни" после 8 ноября, но и усилить ограничения до уровня локдауна.

Решение принял краевой оперштаб по борьбе с коронавирусом. За последние четыре недели в регионе шестикратно увеличились темпы заболевания COVID-19, при этом по вакцинации регион находится на 79-м месте в России (из 85 возможных).

Также члены оперштаба констатировали "наличие нарушений санитарно-эпидемических требований в учреждениях культуры, образования, торговли, в сфере ЖКХ и транспорта".

Поэтому с 4 по 12 ноября во всех крупных населенных пунктах края, включая все города, будет запрещена работа торговых центров (могут работать только продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины). Запрещена работа всего общепита (даже в гостиницах и хостелах), но будут работать доставка и заказы навынос, также будут открыты заведения на вокзалах, в аэропортах и портах. Отдельно прописано, что будет запрещена работа алкомаркетов, в которых на продажу спиртного приходится более 50% от общего объема продаж. Закрываются фитнес-центры, бассейны, бани и сауны, детские центры.

С 13 ноября все перечисленные заведения, начиная торговыми центрами и заканчивая бассейнами, будут работать только при предъявлении QR-кода о вакцинации, перенесенной болезни, медотвода или отрицательного ПЦР-теста.

Кроме того, в документе по итогам заседания штаба предлагается проработать возможность с 1 декабря разрешать прилетать в регион гражданам только с QR-кодами и справками.