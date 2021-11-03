ВМФ России в 2022 году получит две атомные подлодки

Крупнейшая российская судостроительная верфь "Севмаш" в следующем году передаст Военно-морскому флоту России две атомных подводных лодки.

Среди них — стратегическая "Генералиссимус Суворов" проекта 955А и ударная "Красноярск" проекта 885М. Обе субмарины войдут в состав Тихоокеанского флота, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Как сообщалось ранее, первым штатным подводным носителем новейших российских гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" будет атомная подводная лодка "Пермь" проекта 885М измененной конструкции.

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