03 Ноября 2021
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Политика В России
Росгвардия (2021) | Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО-Югре

Закупки Росгвардии и ФСО станут секретными с 2022 года

Глава кабмина России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое расширяет список ведомств с закрытым порядком проведения закупок.

Так, с 1 января 2022 года в перечень войдут Росгвардия, Федеральная служба охраны и подведомственные им учреждения. Также будут секретными все закупки Минобороны России, Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки.

В настоящее время закрытым способом осуществляются только закупки, необходимые для обеспечения нужд обороны и безопасности, сообщает "Коммерсант".

Напомним, в 2020 году российское правительство разработало проект постановления, в соответствии с которым "Роскосмос" будет определять исполнителей контрактов на разработку и эксплуатацию космической техники закрытым способом.

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Закупки Росгвардии и ФСО станут секретными с 2022 года

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Теги: госзакупки, Росгвардия, ФСО, ФСБ, Минобороны



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