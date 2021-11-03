В 2022 году станут известны окончательные сроки запуска российской миссии на Луну

Окончательное решение по срокам запуска первой в истории современной России миссии на Луну будет принято в марте-апреле 2022 года.

Как сообщил завотделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов, это произойдет в тот момент, когда будет полное понимание по результатам всех наземных отработок космического аппарата. Как отметил ученый, 25 мая 2022 года — ближайшая дата, когда на естественный спутник Земли можно отправить межпланетную автоматическую станцию "Луна-25" с точки зрения баллистических требований.

В настоящее время все приборы, созданные в ИКИ, поставлены в НПО имени Лавочкина, по ним нет никаких проблем и замечаний, сообщает ТАСС.

Тем временем, "Роскосмос" начал подготовку к высадке человека на Луну. Госкорпорация объявила тендер на изучение проблемных вопросов, связанных с полетом. Речь идет о требованиях к ракетам, кораблям, скафандрам космонавтов и лунной базе.

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