Запуск беспилотников по трассе "Нева" обойдется в 5,2 млрд рублей

Кабмин России одобрил выделение 5,2 млрд руб. на инициативу "Беспилотные логистические коридоры" (БЛК).

Из этой суммы 4,9 млрд руб. выделено из фонда национального благосостояния и 300 млн руб. дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета. Отмечается, что это предельные объемы финансового обеспечения.

Самая существенная статья расходов в рамках проекта – капитальные затраты на оборудование трассы М-11 "Нева" из Москвы до Санкт-Петербурга протяженностью 669 км. На создание инфраструктуры связи, установку радиометок, строительство центров управления трафиком и перехватывающих парковок предлагается выделить 3 млрд руб.

Как сообщалось, министерство транспорта России подготовило проект транспортной стратегии страны до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года.

Как ожидается, доля беспилотных внутригородских перевозок к концу указанного периода может вырасти до 30%.