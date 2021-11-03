03 Ноября 2021
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Экономика В России
молоко, молочная продукция, сельское хозяйство, агропром (2021) | Фото: пресс-центр правительства Республики Тыва

В Минсельхозе не исключают подорожание "молочки"

Министерство сельского хозяйства России допустило рост цен на молочную продукцию, следует из доклада ведомства в кабмин РФ.

По данным Минсельхоза, себестоимость изготовления молочных продуктов растет. Кроме того, в отрасли с 1 сентября ввели маркировку продукции, что может спровоцировать дополнительные затраты. Как считают в ведомстве, поэтому возможно отложенное, экономически обоснованное подорожание.

Министерство отмечает, что производители молочной продукции весь год сдерживали "взрывной" рост себестоимости продукции. Для решения проблемы ведомство планирует направить компаниям 10 млрд руб. субсидий на компенсацию затрат на подорожавшие корма для скота, пишут "Ведомости".

Ранее российские производители молока пожаловались в правительство и Федеральную антимонопольную службу на наценки федеральных торговых сетей.

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В Минсельхозе не исключают подорожание "молочки"

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Теги: Минсельхоз, молочная продукция, продукты



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