03 Ноября 2021
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Политика В России
Владимир Якушев (2021) | Фото: Накануне.RU

Якушев предлагает "дошлифовать" законопроект о публичной власти

Председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников заявил, что в проект закона об общих принципах организации публичной власти будут внесены поправки, которые касаются сложносоставных субъектов.

"Ту систему, которая сейчас существует, ломать не будем", — сказал он. По итогам укрупнения российских регионов, которое началось в 2003 году, таких осталось немного: Тюменская область с входящими в ее состав Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами и Архангельская область с Ненецким автономным округом.

Законопроект оправданно не предполагает "кардинальных изменений" для сложносоставных регионов, заявил через своего представителя полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев: "Вместе с тем нормы законопроекта в этой части требуют дошлифовки, точного воспроизведения тех норм, которые содержатся в настоящее время в действующей редакции".

Как считает полпред, ко второму чтению такая позиция будет учтена. По словам Якушева, нынешний закон предусматривает возможность "гибкого уточнения" порядка исполнения региональных полномочий, а также тех федеральных полномочий, которые поручено осуществлять субъекту Федерации посредством заключения договоров между органами власти.

Бывший член Совфеда от Архангельской области, старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин считает, что ко второму чтению Госдуме "придется учитывать" оговорки, которые предложат регионы, чтобы сохранить "механизм бюджетного выравнивания" и перераспределения высоких доходов округов от "природной ренты", пишут "Ведомости".

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Якушев предлагает "дошлифовать" законопроект о публичной власти

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Теги: Якушев, публичная власть, полпред



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