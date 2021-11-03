Гинцбург рассказал о составе теста на подделку сертификатов о вакцинации

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о принципе работы теста, позволяющего определить, действительно ли человек вакцинировался от коронавируса или купил поддельный сертификат.

В качестве маркера используются антитела к мембранному белку аденовируса Ad26, который использован в вакцине "Спутнике V" российского производства. Как отметил Гинцбург, этот вирус достаточно редок, поэтому скорее всего, человек не встречался с ним до введения вакцины, пишут "Известия".

Фармаколог и патологоанатом Александр Эдигер призвал главу Центра Гамалеи Александра Гинцбурга предъявить доказательства того, что 80% тяжело заболевших после ковид-вакцинации купили сертификаты.