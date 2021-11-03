"Динамо" обратилось в РФС и РПЛ из-за запрета проведения матча в Москве

Управление Роспотребнадзора по Москве направило столичному футбольному клубу "Динамо" письмо, в котором говорится об отказе в проведении матча с "Краснодаром" в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

Как сообщил гендиректор клуба Павел Пивоваров, у "Динамо" есть разрешение федерального Роспотребнадзора. Клуб обратился в Российский футбольный союз и Российскую премьер-лигу с просьбой разъяснить ситуацию.

Матч "Динамо"—"Краснодар" должен состояться 6 ноября, сообщает "Чемпионат".

"Динамо" имеет в своем активе 23 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, "Краснодар" с 21 очком на шестом месте.