В Мурманской области завели дело после гибели женщины с детьми в ДТП

В Мурманской области инициировано уголовное дело после того, как в лобовом столкновении с фурой погибли три пассажира легковой машины – женщина и дети 5 лет и 10 месяцев.

Как сообщили Накануне.RU в региональном СУ СКР, авария произошла 2 ноября на 1144 км автодороги Р-21 "Кола". Дело расследуется по факту нарушение водителем правил дорожного движения, что повлекло смерть двух или более лиц.

В ДТП погибли пассажиры Skoda - женщина, 1984 года рождения, дети 2016 и 2021 годов рождения. Водитель автомобиля 1989 года рождения госпитализирован.

Ранее в Екатеринбурге вынесли приговор по делу местного жителя 1973 г.р., обвиняемого в нарушении ПДД, что привело к смерти пешехода и его 6-летнего сына.

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