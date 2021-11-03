Сафронова поместили в карцер из-за телевизионной антенны

Советник главы "Роскосмоса", журналист Иван Сафронов, отправлен в карцер на трое суток в СИЗО "Лефортово".

Как сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Борис Клин, это произошло из-за того, что он попытался наладить в камере работу комнатной телевизионной антенны. Сафронов с соседом по камере приклеил комнатную телеантенну к стене.

Арестованный пожаловался, что ему не позволили взять в карцер маску для сна: так как свет там не гаснет даже ночью, он не может спать, сообщает RT.

Как сообщалось ранее, Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод госизмены.