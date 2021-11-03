03 Ноября 2021
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Политика В России За рубежом
путин, лес, (2014) | Фото: Кремль

"У него тундра горит": Байден считает, что Путин ничего не делает по климату

Российский президент Владимир Путин не говорит о том, что собирается делать по климату.

Как сообщил президент США Джо Байден, в России есть климатические проблемы. Американский лидер в рамках климатической конференции ООН также раскритиковал Китай. По его словам, Пекин претендует на роль мирового лидера, но де-факто не участвует в таких форумах, как G20.

"То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать", — сказал глава Белого дома, сообщает "Коммерсант".

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"У него тундра горит": Байден считает, что Путин ничего не делает по климату

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Теги: Байден, Путин, климат



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