"Четвертый пакет поддержки" петербургского бизнеса еще не внесли в Заксобрание

Предприниматели Санкт-Петербурга ожидали появления плана поддержки малого и среднего бизнеса еще до ноябрьского локдауна, однако точная дата его введения до сих пор не названа. Более того, пакет мер поддержки предпринимателей даже не вынесен на рассмотрение депутатов ЗакСа.

План поддержки малого и среднего бизнеса находится на стадии завершения согласования в исполнительных органах государственной власти. Соответствующий ответ губернатора Александра Беглова на запрос о компенсациях бизнесу выложил депутат ЗакСа Борис Вишневский. Тем не менее точная дата появления плана так и не названа.

«Ждем этого завершения. Пока никакого «четвертого пакета» в ЗАКС не вносили», — прокомментировал реакцию правительства Вишневский.

В ответе на запрос указано, что правительство предусмотрело не только поддержку бизнеса и НКО, но и «ряд мер, направленных на стимулирование экономической активности в Санкт-Петербурге». Существующие меры бизнес оценивает как недостаточные.

О сложном положении предпринимателей свидетельствуют предложения о продаже готового бизнеса за бесценок. Объявления об этом размещены на сайте «Авито».