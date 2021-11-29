В Нижневартовске в рамках Семейного совета наградили матерей

Вартовчане приняли участие в заседании окружного Семейного совета. Оно прошло в преддверии Дня матери под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой. В режиме видеоконференции к общению подключились все муниципалитеты региона. В ходе заседания Семейного совета глава региона поздравила нижневартовскую семью Вилькишовых. Супруги Николай Юрьевич и Инга Ильинична указом президента РФ награждены орденом "Родительская слава". Медаль ХМАО - Югры "Материнская слава" вручили многодетным мамам Наталье Гориной, Юлии Каратеевой, Олесе Петруниной, сообщили Накануне.RU в администрации столицы Самотлора.

"Слово "мама" вне зависимости от нашего возраста мы всегда произносим с особым чувством. Перед мамами стоят серьезные задачи – не только родить и вырастить ребёнка, но и воспитать достойных граждан, тех, от кого в будущем будет зависеть развитие нашего города, региона и, в целом, страны. Вручая медали "Материнская слава", испытываю глубокое уважение к многодетным мамам. Низкий вам поклон за душевную щедрость, бесконечную доброту и невероятную стойкость", - сказал во время награждения исполняющий обязанности главы города Дмитрий Кощенко.

Как рассказала коренная вартовчанка, многодетная мама Олеся Петрунина, в семье воспитываются три девочки и два мальчика. Старшие дочери уже получают высшее образование, одна из них выбрала профессию врача. Самому младшему сыну шесть лет.

"Очень приятно, что в нашем регионе и в городе отмечают многодетных родителей. Мы, в свою очередь, стараемся привить нашим детям не только уважение и любовь друг к другу, но и к нашему округу, родному Нижневартовску", - поделилась многодетная мама.

Юлия Каратеева, награжденная медалью "Материнская слава", с супругом воспитывает семеро детей, трое из них – с ограниченными возможностями здоровья. Вартовчанка уверена, что главное в материнстве – это работа над собой.

"Получая общественное признание, родитель понимает, что он на верном пути. Быть мамой – это одновременно огромное счастье и ответственность", - считает Юлия Каратеева.

Также на заседании Семейного совета Югры обсудили проекты семейной тематики, реализуемые на территории округа. Нижневартовцы рассказали о проекте организации "Центр поддержки семьи", который называется "Семейные игропрактики".

"В нашей организации создан родительский клуб, деятельность которого построена на методике "Семейной мягкой школы" и направлена на улучшение взаимоотношений детей и родителей. Это игротерапия, проведение мастер-классов, постановка мини-спектакля, посещение лекций по психологии, логопедии, техникам расслабления и восстановления материнского ресурса, - рассказала член "Центра" Анна Лебедева. – В рамках проекта трое специалистов были обучены игротерапевтической специализации, также мы провели семинары для родителей Нижневартовска. Благодаря поддержке гранта губернатора Югры смогли воплотить наши идеи в жизнь и помочь семьям".

Глава региона поддержала проект общественников из Центра поддержки семьи, подчеркнув, что родительский клуб способствует тому, чтобы дети проводили больше времени со своими родителями.

"Замечательно, что в рамках проекта разные поколения объединяются на одной площадке, и, таким образом, реализуется еще одно пожелание детей: не контролировать их, а участвовать в жизни друг друга. Важно, чтобы такие площадки создавались у нас в Югре повсеместно", - сказала Наталья Комарова.

Сегодня клуб "Семейные игропрактики" продолжает свою работу благодаря поддержке гранта главы Нижневартовска.