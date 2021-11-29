Тюменская область предоставит налоговые льготы отраслям, пострадавшим от коронавирусных ограничений

Заксобрание Тюменской области приняло региональный закон, устанавливающий дополнительные налоговые льготы для малого бизнеса, работающего в отраслях, наиболее пострадавших от ограничений, введенных для предупреждения распространения COVID-19, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

В соответствии с законом, который внес в облдуму губернатор Тюменской области Александр Моор, для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения "доходы", и для предпринимателей, которые используют патент, налоговая нагрузка в 2021 году снижается на 30 процентов. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Кроме того, Тюменская областная дума приняла закон "О предоставлении налоговых льгот на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов отдельным категориям налогоплательщиков", который устанавливает преимущества в уплате налогов в виде снижения ставок налога на имущество организаций и транспортного налога, а также сохранения ранее установленной пониженной ставки налога на прибыль организаций до 2022 года включительно. Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

"Предоставление налоговых льгот направлено на поддержку малого бизнеса, на дальнейшее стимулирование развития инвестиционной деятельности в Тюменской области, повышение предпринимательской активности, диверсификацию отраслевой структуры региональной экономики, решение задач социально-экономического развития области", – прокомментировал Александр Моор.