Тюменская область предоставит налоговые льготы отраслям, пострадавшим от коронавирусных ограничений

29 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Тюменская область
(2021) | Фото: admtyumen.ru

Тюменская область предоставит налоговые льготы отраслям, пострадавшим от коронавирусных ограничений

Заксобрание Тюменской области приняло региональный закон, устанавливающий дополнительные налоговые льготы для малого бизнеса, работающего в отраслях, наиболее пострадавших от ограничений, введенных для предупреждения распространения COVID-19, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

В соответствии с законом, который внес в облдуму губернатор Тюменской области Александр Моор, для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения "доходы", и для предпринимателей, которые используют патент, налоговая нагрузка в 2021 году снижается на 30 процентов. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Кроме того, Тюменская областная дума приняла закон "О предоставлении налоговых льгот на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов отдельным категориям налогоплательщиков", который устанавливает преимущества в уплате налогов в виде снижения ставок налога на имущество организаций и транспортного налога, а также сохранения ранее установленной пониженной ставки налога на прибыль организаций до 2022 года включительно. Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

"Предоставление налоговых льгот направлено на поддержку малого бизнеса, на дальнейшее стимулирование развития инвестиционной деятельности в Тюменской области, повышение предпринимательской активности, диверсификацию отраслевой структуры региональной экономики, решение задач социально-экономического развития области", – прокомментировал Александр Моор.

Теги: налоговые льготы, коронавирусные ограничения



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 5856

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети