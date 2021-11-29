29 Ноября 2021
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
(2006) | Фото: www.floranimal.ru

Жители Пермского края жалуются на нападения волков на собак

Жители Пермского края жалуются на нашествия волков в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

"На днях видели четырех волков в очень опасной близости от города (10км, за северным кладбищем). Лыжники, просто гуляющие с собачками и жители близлежащих поселков берегите себя и своих питомцев". - говорится в группе "Подслушано Пермь".

Также прикамцы жалуются на волков в поселках близ Березников: Лемзер, Расцветаево, Дзержинец, Мыслы. Жители края жалуются, что хищники задрали как минимум трех собак.

Теги: волки, собаки, нападение



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