Жители Пермского края жалуются на нападения волков на собак

Жители Пермского края жалуются на нашествия волков в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

"На днях видели четырех волков в очень опасной близости от города (10км, за северным кладбищем). Лыжники, просто гуляющие с собачками и жители близлежащих поселков берегите себя и своих питомцев". - говорится в группе "Подслушано Пермь".

Также прикамцы жалуются на волков в поселках близ Березников: Лемзер, Расцветаево, Дзержинец, Мыслы. Жители края жалуются, что хищники задрали как минимум трех собак.