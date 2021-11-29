В Москве и Сочи готовятся к шторму из-за надвигающегося циклона

В Москве городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающейся на город непогоды.

"Согласно прогнозам синоптиков, в ночь на 30 ноября в отдельных районах города может выпасть до 15 мм осадков в виде дождя. Температура воздуха составит от 2 до 4°C. Возможно усиление ветра с порывами до 18 м/с, - говорится в сообщении городского департамента ЖКХ. - Утром 30 ноября сильные порывы ветра сохранятся, а дождь сменится снегом. Прирост свежевыпавшего снега местами может составить до 2 см. Ожидаются переходы температуры воздуха через 0°С, что может способствовать образованию гололедицы".

В мэрии ожидают, что за сутки выпадет больше трети месячной нормы осадков.

В связи с этим на круглосуточном дежурстве будут находиться инженерные аварийные бригады, в местах возможного скопления воды размещена спецтехника и организовано дежурство бригад ГУП "Мосводосток". Электросетевым организациям предписано готовить источники аварийного питания.

К разгулу непогоды готовятся и в других регионах России. Так, МЧС выпустило штормовое предупреждение по Сочи. "В течении суток 30 ноября и 1 декабря, а также ночью и утром 2 декабря на территории Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, шквалистым усилением ветра 22-27 м/с. На реках подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема", - сообщили в МЧС. На участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.