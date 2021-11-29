29 Ноября 2021
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Общество В России
Сергей Кириенко (2017) | Фото:

Государство не должно идти вперед с запретами по защите детей в цифровой среде - Кириенко

Государство не должно идти вперед с запретами по защите детей в цифровой среде, важна совместная работа с IT-компаниями, родителями и педагогами, считает первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
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"Есть вещи, которые государственным регулированием эффективно не решить", - цитирует чиновника РИА Новости.

"Тут крайне важно, что ответственность за создание условий для самореализации, для развития детей с одновременной защитой и обеспечением их безопасности - это хорошо работает, если это не просто государственные требования", - полагает Кириенко.

"Государство здесь, мне кажется, скорее должно присоединяться, а не идти вперед какими-то ограничительными или запретительными мерами. Все-таки пространство интернета - это пространство развития, пространство возможностей", - заключает зампред руководителя администрации президента.

Напомним, в последнее время в обществе (а иногда и в Госдуме) обсуждалось множество инициатив по регулированию интернета. И большинство ограничений авторы оправдывают именно заботой о детях, защитой их от пропаганды разного рода. Отдельно критике подвергается само присутствие детей в сети – не раз звучали призывы по ограничению дистанционных форматов образования.

Теги: сергей кириенко, интернет, дети, запреты, регулирование



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