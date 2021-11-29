29 Ноября 2021
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набиуллина, купюра, 200 рублей, 2000 рублей (2017) | Фото:

"Пророчество" о пандемии "обнаружили" на 2000-й купюре: оно оказалось фейком

Противоречивые меры по борьбе с ковидом явно усиливают запутанность в обществе и порождают откровенную дезинформацию. И подобные слухи, похоже, не контролируются никакими лидерами мнений. Сколько ни зовут главврачи больниц Геннадия Зюганова и Юрия Лозу в "красные зоны", а народное творчество безо всяких авторов распространяется по мессенджерам и иногда принимает совсем уж фантасмагорические формы.

Например, "пророчество" о пандемии ковида неизвестные толкователи обнаружили на двухтысячной купюре.

В ролике, который многие воспринимают за чистую монету (или купюру, как кому больше нравится), женщина называет точкой на карте "Ухань, где был обнаружен вирус" и показывает изображенный на банкноте спутник. А дальше всё складывается само собой (в прямом смысле) - когда сворачиваешь купюру, то получается здание, которое автор видео называет "больницей в Коммунарке". Ситуацию усугубляет, конечно же, нанесенный на купюру QR-код.

Автор видео приходит к выводу: купюра была выпущена в 2017 году, и тогда "уже всё знали".

Однако, на самом деле, на банкноте изображена не больница, а корпус Дальневосточного федерального университета на острове Русский, на карте показана граница России и КНР по Амуру, а на ней Ухань находиться не может. Что касается спутника, то он в последнее время упоминается где только можно, пожалуй, лишь Александр Невский способен составить ему конкуренцию, и уж тем более появление спутника на банкноте с изображением космодрома Восточный не выглядит чем-то сверхъестественным. Что же касается QR-кода, то он ведёт на страницу подлинности банкноты на сайте ЦБ.

Теги: 2000 купюра, пророчество пандемии, ковид



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