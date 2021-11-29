29 Ноября 2021
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Заправка (2021) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье на заправках "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" произошло резкое повышение цен

Пермское УФАС заинтересовалось повышением цен на заправках "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного ведомства, 27 и 28 ноября на АЗС "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" произошло второе за неделю резкое повышение общего уровня розничных цен. Суммарный рост составил по бензинам АИ-92, ЭКТО-92 и АИ-95 — 64 коп. за литр, по дизельному топливу — 1,6 руб. за литр.

Согласно мониторингу розничных цен, ежедневно проводимому Пермским УФАС России, за последний год рост общего уровня розничных цен на АЗС Общества составил 7,24% (бензины АИ-92), 7,16% (бензины АИ-95), 7,89% (дизельное топливо), что приближается к значениям темпов роста индекса потребительских цен на товары и услуги, зафиксированным органами статистики – в целом по России инфляция в октябре (к декабрю прошлого года) составила 6,49%, а в Пермском крае – 6,77%.

Одновременно с этим антимонопольщики отмечают, что биржевые индексы на нефтепродукты снижаются с октября 2021 года, эти обстоятельства вызывают вопросы об обоснованности повышения "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" цен на своих АЗС в Пермском крае, где общество занимает доминирующее положение на розничных рынках автомобильных бензинов АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива с долей свыше 70%.

"В целях установления причин ноябрьского повышения цен антимонопольным ведомством в адрес "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" оперативно подготовлен и направлен запрос необходимых пояснений и документов, которые позволят объективно оценить динамику затрат общества на закуп нефтепродуктов и динамику розничных цен в других регионах присутствия. В случае выявления в действиях "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" признаков установления монопольно высокой цены будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства и приняты все необходимые меры реагирования",— сообщил заместитель руководителя Пермского УФАС России Дмитрий Шилов.

Теги: ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт, Пермское УФАС, повышение цен



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