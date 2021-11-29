В Санкт-Петербурге пьяный мужчина угнал каток и таранил на нем машины

Беспечного ездока из Санкт-Петербурга правоохранительные органы привлекут к ответственности за езду в пьяном виде на угнанном катке и таран припаркованных вдоль обочины машин.

Накануне в сети появилось видео, в котором пьяный мужчина угоняет дорожный каток у рабочих. Сначала они просто идут за ним и кричат, благо каток едет медленно. В какой-то момент угонщик выезжает на встречку, а потом и вовсе таранит припаркованные на противоположной стороне проезжей части автомобили. Тогда рабочие активизируются и догоняют беглеца и скручивают его.

Дело возбудили по ч.1 ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения").