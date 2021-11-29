29 Ноября 2021
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МИД РФ, Министерство иностранных дел (2014) | Фото:Накануне.RU

МИД: Замминистра не анонсировал новые ограничения из-за штамма "омикрон"

В МИД РФ заявили, что замминистра Евгений Иванов не анонсировал новые ограничения из-за штамма "омикрон".

В министерстве отметили, что агентства неверно процитировали слова Иванова, передает "Интерфакс".

Напомним, как сообщил замглавы МИД РФ Евгений Иванов, "какие-то решения" принимались в пятницу, на заседании оперативного штаба под руководством Татьяны Голиковой. "Ну, наверное, оперштаб о них объявит", - цитирует его РИА Новости.

В пятницу в оперштабе сообщили, что Россия с 28 ноября ограничивает авиасообщение с ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибией, Зимбабве, Мозамбикой, Мадагаскаром, Танзанией, Гонконгом и Эсватини (бывший Свазиленд). Ограничения вводятся из-за нового штамма SARS-CoV-2 (B.1.1.529).

Теги: мид рф, омикрон-штамм, ограничения



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