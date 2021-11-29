Свердловскую область накроют сильные осадки в виде мокрого снега

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, по данным синоптиков, завтра, 30 ноября, местами на Среднем Урале ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и гололед на дорогах. Свердловчан просят ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, а также воздержаться от туристических походов.

"Автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными: при управлении транспортным средством соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. По возможности, ограничить дальние поездки. Если во время сильного снегопада вы оказались на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности", - советуют в МЧС.

Ранее свердловские спасатели предупредили, что сегодня, 29 ноября, на Среднем Урале ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.