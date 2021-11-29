29 Ноября 2021
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Общество В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

В Кремле опровергли планы свести к минимуму использование термина "QR-код"

В Кремле опровергли информацию о планах свести к минимуму использование термина "QR-код" и придумать новое название для документа о перенесенном заболевании коронавирусом или вакцинации.

По слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, QR-код "можно называть как угодно, но он так QR-кодом и останется".

Он назвал публикацию об этом "достаточно странной информацией", передает "Интерфакс".

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что использование термина "QR-код" планируется свести к минимуму из-за негативного отношения к нему россиян.

Якобы власти обсуждают такие варианты, как "паспорт здоровья", "сертификат здоровья", "зеленый паспорт" (Green pass), "ковипасс", "санитарный паспорт" и другие.

Теги: дмитрий песков, QR-код



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