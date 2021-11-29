Темпы вакцинации за сутки в Петербурге снизились на 30%

29 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Санкт-Петербург
Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

Темпы вакцинации за сутки в Петербурге снизились на 30%

В Санкт-Петербурге за сутки выявлено 2181 случай заболевания коронавирусом нового типа. За это же время ковид унес жизни 66 петербуржцев. На лечении в стационарах с коронавирусом и пневмониями находятся 6130 человек, коэффициент распространения коронавируса составляет 1,26.

За сутки вакцинировалось 19471 человек, тогда как число прививочных пунктов позволяет принимать в два раза больше. Накануне, 28 ноября, сообщалось о 30124 введенных инъекций вакцины за сутки, 27 ноября - о 29568 привитых. Таким образом, число вакцинированных снизилось на треть по сравнению с предыдущими днями.

статистика, ковид, петербург, лп(2021)|Фото: www.gov.spb.ru/covid-19/

Напомним, в Смольном положительно оценивают темпы вакцинации от коронавируса в городе.

«Мы приближаемся к коллективному иммунитету. По нормативам Минздрава мы должны привить 80% жителей, а сейчас привито 67%. Если быть реалистами, к 15 января мы планируем это сделать», - заявил губернатор Александр Беглов в эфире канала «78».

По оценке специалистов, побудить людей прививаться могло бы материальное вознаграждение. В других регионах вакцинацию поощряют розыгрышем ценных призов – квартир, автомобилей, а также предоставляют бесплатные медицинские услуги, скидки в кино, театры, фитнес-центры. Материальное поощрение за прививки ввели власти Москвы, Подмосковья, Самарской, Тюменской областях, Башкирии, Адыгеи, ЯНАО и других регионов.

В Санкт-Петербурге эпидемиологическая обстановка – одна из самых напряженных в России, однако власти города пренебрегают поощрительными мерами, которые реализуются в других областях как с помощью региональных бюджетов, так и по договоренности со спонсорами. Смольный не сумел организовать выплаты за вакцинацию, что негативно отражается на ее темпах.

Теги: александр беглов, смольный, темпы вакцинации,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 5784

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети