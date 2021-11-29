Темпы вакцинации за сутки в Петербурге снизились на 30%

В Санкт-Петербурге за сутки выявлено 2181 случай заболевания коронавирусом нового типа. За это же время ковид унес жизни 66 петербуржцев. На лечении в стационарах с коронавирусом и пневмониями находятся 6130 человек, коэффициент распространения коронавируса составляет 1,26.

За сутки вакцинировалось 19471 человек, тогда как число прививочных пунктов позволяет принимать в два раза больше. Накануне, 28 ноября, сообщалось о 30124 введенных инъекций вакцины за сутки, 27 ноября - о 29568 привитых. Таким образом, число вакцинированных снизилось на треть по сравнению с предыдущими днями.

Напомним, в Смольном положительно оценивают темпы вакцинации от коронавируса в городе.

«Мы приближаемся к коллективному иммунитету. По нормативам Минздрава мы должны привить 80% жителей, а сейчас привито 67%. Если быть реалистами, к 15 января мы планируем это сделать», - заявил губернатор Александр Беглов в эфире канала «78».

По оценке специалистов, побудить людей прививаться могло бы материальное вознаграждение. В других регионах вакцинацию поощряют розыгрышем ценных призов – квартир, автомобилей, а также предоставляют бесплатные медицинские услуги, скидки в кино, театры, фитнес-центры. Материальное поощрение за прививки ввели власти Москвы, Подмосковья, Самарской, Тюменской областях, Башкирии, Адыгеи, ЯНАО и других регионов.

В Санкт-Петербурге эпидемиологическая обстановка – одна из самых напряженных в России, однако власти города пренебрегают поощрительными мерами, которые реализуются в других областях как с помощью региональных бюджетов, так и по договоренности со спонсорами. Смольный не сумел организовать выплаты за вакцинацию, что негативно отражается на ее темпах.