Фонд святой Екатерины закупил для ОДКБ мебель и оборудование на несколько миллионов рублей

29 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Фонд святой Екатерины (2021) | Фото: Накануне.RU

Фонд святой Екатерины закупил для ОДКБ мебель и оборудование на несколько миллионов рублей

В Областной детской клинической больнице Екатеринбурга завершают ремонт травматолого-ортопедического отделения. Перед запуском работы обновленного медучреждения учредители Фонда святой Екатерины приняли решение поддержать больницу и профинансировали покупку мебели и необходимого оборудования, чтобы врачи могли помогать юным пациентам в комфортных условиях, передает корреспондент Накануне.RU.

медицина, палаты, оборудование(2021)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Открытие травматолого-ортопедического отделения Областной детской клинической больницы запланировано на начало декабря.

детская больница, медицина(2021)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Всего фонд истратил на это более шести миллионов рублей.

Отделение травматологии рассчитано на 20 коек и принимает детей с двухнедельного возраста. Врачи ОДКБ помогают пациентам с врожденными патологиями опорно-двигательного аппарата, приобретенными деформациями, а также детям с травмами и последствиями травм — таким пациентам проводятся высокотехнологичные восстановительные операции, а в отделении проходит реабилитация для восстановления функций тела. За год через отделение проходит до 600 детей.

палата, больница, медицина, здравоохранение(2021)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Деток мы берем практически с двух недель и оказываем очень квалифицированную помощь. Учитывая специфику отделения, при подборе новой мебели мы исходили из ее удобства для пациентов. После ремонта у нас организована доступная среда, которая также требует определенного оснащения. И в этом нам очень помог Фонд святой Екатерины. Мы смогли закупить специализированные кровати. Отделение полностью оснащено мебелью и расходными материалами, которые нам необходимы для полноценной работы отделения и комфорта пребывания маленьких пациентов», — говорит главная медицинская сестра ОДКБ Мария Лебедева.

палата, больница, медицина, здравоохранение(2021)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Сотрудничество Фонда святой Екатерины и ОДКБ длится уже не один год. Три года назад между нами было подписано соглашение о сотрудничестве. В этом году учредители Фонда профинансировали закупку необходимого оборудования и мебели в отделения хирургии и травматологии. Скоро отделение вновь сможет принимать детей со всей области», — комментирует закупку заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

фонд святой екатерины, татьяна прусевич(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда святой Екатерины, с весны 2020 года учредителями Фонда святой Екатерины — генеральным директором УГМК Андреем Козицыным, председателем совета директоров РМК Игорем Алтушкиным и владельцем группы компаний «Сима-ленд» Андреем Симановским — реализуется масштабная гуманитарная программа по поддержке медицинских учреждений Екатеринбурга и Свердловской области, на которую выделено уже более 2 млрд рублей.

Теги: фонд святой екатерины, игорь алтушкин, козицын, симановский, одкб



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 5751

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети