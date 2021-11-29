Фонд святой Екатерины закупил для ОДКБ мебель и оборудование на несколько миллионов рублей

В Областной детской клинической больнице Екатеринбурга завершают ремонт травматолого-ортопедического отделения. Перед запуском работы обновленного медучреждения учредители Фонда святой Екатерины приняли решение поддержать больницу и профинансировали покупку мебели и необходимого оборудования, чтобы врачи могли помогать юным пациентам в комфортных условиях, передает корреспондент Накануне.RU.

Открытие травматолого-ортопедического отделения Областной детской клинической больницы запланировано на начало декабря.

Всего фонд истратил на это более шести миллионов рублей.

Отделение травматологии рассчитано на 20 коек и принимает детей с двухнедельного возраста. Врачи ОДКБ помогают пациентам с врожденными патологиями опорно-двигательного аппарата, приобретенными деформациями, а также детям с травмами и последствиями травм — таким пациентам проводятся высокотехнологичные восстановительные операции, а в отделении проходит реабилитация для восстановления функций тела. За год через отделение проходит до 600 детей.

«Деток мы берем практически с двух недель и оказываем очень квалифицированную помощь. Учитывая специфику отделения, при подборе новой мебели мы исходили из ее удобства для пациентов. После ремонта у нас организована доступная среда, которая также требует определенного оснащения. И в этом нам очень помог Фонд святой Екатерины. Мы смогли закупить специализированные кровати. Отделение полностью оснащено мебелью и расходными материалами, которые нам необходимы для полноценной работы отделения и комфорта пребывания маленьких пациентов», — говорит главная медицинская сестра ОДКБ Мария Лебедева.

«Сотрудничество Фонда святой Екатерины и ОДКБ длится уже не один год. Три года назад между нами было подписано соглашение о сотрудничестве. В этом году учредители Фонда профинансировали закупку необходимого оборудования и мебели в отделения хирургии и травматологии. Скоро отделение вновь сможет принимать детей со всей области», — комментирует закупку заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда святой Екатерины, с весны 2020 года учредителями Фонда святой Екатерины — генеральным директором УГМК Андреем Козицыным, председателем совета директоров РМК Игорем Алтушкиным и владельцем группы компаний «Сима-ленд» Андреем Симановским — реализуется масштабная гуманитарная программа по поддержке медицинских учреждений Екатеринбурга и Свердловской области, на которую выделено уже более 2 млрд рублей.