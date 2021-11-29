29 Ноября 2021
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Иннополис, беспилотное такси (2018) | Фото: nakanune.ru

МВД: ни один из напавших на таксиста в Екатеринбурге не является сотрудником полиции

В Екатеринбурге полицейские установили личности всех мужчин, причастных к конфликту с таксистом.
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Напомним, инцидент произошел ночью 28 ноября возле одного из отделов полиции. Пьяная компания избила таксиста, который отказался их везти. При этом один из нападавших уверял, что сам является силовиком.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, после установления личностей участников конфликта выяснилось, что ни один из них не является сотрудником органов внутренних дел.

"Сегодня двое из пассажиров самостоятельно явились в территориальный ОВД и пояснили, что между ними и водителем произошел обоюдный конфликт, в ходе которого таксист также применил к ним силу. Один из мужчин написал встречное заявление с просьбой привлечь водителя к ответственности", - рассказали в полиции.

Как добавили в ведомстве, сейчас по обоим заявлениям службой участковых проводится проверка. По ее результатам будет принято соответствующее решение.

Как сообщало Накануне.RU, в октябре в Екатеринбурге задержали таксиста, укравшего деньги у пенсионерки, которую он вез.

Теги: такси, нападение, полиция, Екатеринбург



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