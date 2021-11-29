В Нижнем Тагиле полиция задержала блогера с ребенком за нарушение масочного режима

29 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
Полицейские (2020) | Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле полиция задержала блогера с ребенком за нарушение масочного режима

Полиция Нижнего Тагила задержала местного блогера Андрея Художника на входе в Дворец национальных культур за нарушение масочного режима. Как следует из видео, опубликованного на канале "РосПозорНадзор", инцидент произошел 23 ноября. Мужчину не пустили в здание без маски, попросив надеть ее, однако последний отказался, продолжая попытки войти.

На требование предъявить документы, блогер сообщил сотрудникам полиции, что паспорт находится в машине. На это правоохранители заявили, что документы всегда должны быть с собой, "а то, что в машине, их не интересует" и провели тагильчанина к своему автомобилю для задержания. Тогда блогер попытался вырваться, заявляя что в его машине находится его несовершеннолетний сын. После оказания сопротивления, Художника насильно скрутили. На видео с регистратора автомобиля блогера можно увидеть, как сотрудники полиции стоят возле своего авто, курят и над чем-то смеются, пока двухгодовалый ребенок плачет в салоне.

Как сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, Андрей Художник уже не первый раз провоцирует конфликты ради контента, а само видео "удачно" смонтировано, показывая лишь удобную для блогера версию событий.

"Местный 36-летний житель зашел в учреждение культуры, оставив без присмотра в салоне своего автомобиля малолетнего ребенка. Данный гражданин хорошо известен по целому ряду скандальных видеороликов, которые он длительное время размещает на своем YouTube-канале. Для подготовки таких сюжетов мужчина намеренно создает провокационные моменты с работниками торговли, сотрудниками ГИБДД и ППС. То же самое произошло и на этот раз. Он отказался надеть маску внутри помещения ДК, начал пререкаться с работниками Дворца, которые были вынуждены вызвать наряд полиции. Ролик, размещенный в сети Интернет, тщательно смонтирован, не исключена подтасовка", - пояснил Горелых.

Он также добавил, что сотрудники полиции не оставляли ребенка одного в машине, а уехали только после того, как по их вызову приехала мать мальчика. Сейчас же в отношении нарушителя заведено два административных делопроизводства по ст. 19.3 и ст. 20.6.1 КоАП РФ - "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" и "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".

"Находясь в отделе полиции № 19, мужчина сразу придумал сценарий, как срочно покинуть здание ОВД. Он пожаловался на боли в животе, в результате сотрудники полиции незамедлительно доставили его в больницу для оказания квалифицированной помощи. Однако и в медучреждении мужчина находился недолго: вскоре сбежал, чтобы утром представители МВД не смогли доставить его в суд для рассмотрения протоколов. Руководством полиции Нижнего Тагила назначено проведение служебной проверки, по итогам которой действиям наряда территориального ОВД, работавшего на месте конфликтной ситуации, будет также дана объективная оценка", - заключил Горелых.

Теги: блогер, масочный режим, нарушение, задержание, ребенок, машина, Нижний Тагил



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 5751

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети