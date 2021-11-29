В Нижнем Тагиле полиция задержала блогера с ребенком за нарушение масочного режима

Полиция Нижнего Тагила задержала местного блогера Андрея Художника на входе в Дворец национальных культур за нарушение масочного режима. Как следует из видео, опубликованного на канале "РосПозорНадзор", инцидент произошел 23 ноября. Мужчину не пустили в здание без маски, попросив надеть ее, однако последний отказался, продолжая попытки войти.

На требование предъявить документы, блогер сообщил сотрудникам полиции, что паспорт находится в машине. На это правоохранители заявили, что документы всегда должны быть с собой, "а то, что в машине, их не интересует" и провели тагильчанина к своему автомобилю для задержания. Тогда блогер попытался вырваться, заявляя что в его машине находится его несовершеннолетний сын. После оказания сопротивления, Художника насильно скрутили. На видео с регистратора автомобиля блогера можно увидеть, как сотрудники полиции стоят возле своего авто, курят и над чем-то смеются, пока двухгодовалый ребенок плачет в салоне.

Как сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, Андрей Художник уже не первый раз провоцирует конфликты ради контента, а само видео "удачно" смонтировано, показывая лишь удобную для блогера версию событий.

"Местный 36-летний житель зашел в учреждение культуры, оставив без присмотра в салоне своего автомобиля малолетнего ребенка. Данный гражданин хорошо известен по целому ряду скандальных видеороликов, которые он длительное время размещает на своем YouTube-канале. Для подготовки таких сюжетов мужчина намеренно создает провокационные моменты с работниками торговли, сотрудниками ГИБДД и ППС. То же самое произошло и на этот раз. Он отказался надеть маску внутри помещения ДК, начал пререкаться с работниками Дворца, которые были вынуждены вызвать наряд полиции. Ролик, размещенный в сети Интернет, тщательно смонтирован, не исключена подтасовка", - пояснил Горелых.

Он также добавил, что сотрудники полиции не оставляли ребенка одного в машине, а уехали только после того, как по их вызову приехала мать мальчика. Сейчас же в отношении нарушителя заведено два административных делопроизводства по ст. 19.3 и ст. 20.6.1 КоАП РФ - "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" и "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".

"Находясь в отделе полиции № 19, мужчина сразу придумал сценарий, как срочно покинуть здание ОВД. Он пожаловался на боли в животе, в результате сотрудники полиции незамедлительно доставили его в больницу для оказания квалифицированной помощи. Однако и в медучреждении мужчина находился недолго: вскоре сбежал, чтобы утром представители МВД не смогли доставить его в суд для рассмотрения протоколов. Руководством полиции Нижнего Тагила назначено проведение служебной проверки, по итогам которой действиям наряда территориального ОВД, работавшего на месте конфликтной ситуации, будет также дана объективная оценка", - заключил Горелых.