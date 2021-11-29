В Екатеринбурге внесут изменения в ПЗиЗ для благоустройства набережной Исети

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился провести общественные обсуждения проекта изменений в правила землепользования и застройки (ПЗиЗ).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в частности, предлагается установить территорию общего пользования ТОП-1 (парки, набережные, скверы, бульвары) в отношении правого и левого берегов реки Исеть, от улицы Декабристов до Большакова. Планируется, что обновленная версия ПЗиЗ позволит создать условия для комплексного и устойчивого развития рекреационных пространств, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, а также благоустройства набережной Исети.

Не менее важным станет вопрос об установлении территориальной зоны городских лесов (ЗГС) в районе поселка Верхнемакарово (Чкаловский район), а также в отношении земельного участка на Чусовском тракте. Кроме этого, предлагается изменить зону СХ-1 (сельскохозяйственное использование) и установить территорию общего пользования ТОП-1 в отношении земельного участка на улице Главной площадью 3 тысячи 908 квадратных метров.

Также участникам общественных обсуждений предлагается изменить границы территориальной зоны СХ-1 и установить зону Р-1 (зона отдыха населения) в отношении земельного участка площадью 28 тысяч квадратных метров в районе поселка Зеленый Бор. Как добавили в мэрии, все информационные материалы будут размещены на официальном портале Екатеринбурга.

Напомним, ранее администрация запустила онлайн-опрос, благодаря которому жители города смогут выбрать концепцию участка набережной Исети - от улицы Ткачей до Лыжников. Он продлится до 3 декабря, для участия необходимо заполнить электронную анкету из 17 вопросов. Горожане могут предложить свои идеи и примеры благоустройства, которые могут быть учтены специалистами в дальнейшей работе.