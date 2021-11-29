29 Ноября 2021
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Общество В России
Юрий Лоза (2016) | Фото: vdvgazeta.ru

Лоза в шоке от заявлений, что он обещал прийти в "красную зону", его ждали, а он не пришел

Певец Юрий Лоза, который был в числе приглашенных в "красную зону" в открытом письме 11 главврачей, заявил, что шокирован ложью главврача больницы имени Боткина Дениса Гусева. Тот сказал, что Лоза обещал прийти, его ждали целый час, а он так и не пришел.

Лоза написал на своей странице, что это "вообще ни в какие ворота не лезет".

"Как я мог что-то кому-то обещать, если мне никто не звонил и я ни с кем на эту тему не разговаривал?! Да и какая экскурсия, если в пятницу я весь день рулил, приехал поздно вечером, а в субботу спал до обеда, чтобы отдохнуть перед запланированным еще полгода назад концертом?! Если откровенная ложь у них стала нормой, то как доверять им в других вопросах, скажем, таких как пандемия или вакцинация? Выходит, и вся их статистика – такая же брехня?" - написал он.

Актриса Мария Шукшина тоже пыталась попасть на экскурсию, звонила в приемную Гусева, но там ее отослали на телефон общероссийской горячей линии по коронавирусу. Она призвала Гусева публично это объяснить или извиниться за публикацию фейковой информации, а не "скрывать свои контакты за телефонами горячих линий".

Вместо этого Гусев как ни в чем не бывало обвинил приглашенных в том, что они не сдержали свое обещание и не пришли в "красную зону".

Петербургский журналист Дмитрий Борисенко несколько дней пытался договориться с Минздравом о том, чтобы посетить "красную зону", но его водили за нос, а потом на "Первом канале" вышел сюжет, что в Петербурге ждали посетителей, а они так и не пришли. Он обвинил федеральные СМИ во вранье и пообещал довести эту историю до конца.

Теги: антипрививочники, открытое письмо, главврач, красная зона, Юрий Лоза, ковид



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