Россияне назвали размер прибавки к зарплате во время пандемии

39% россиян обращались к руководству за прибавкой к зарплате во время пандемии коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на сервис по поиску работы SuperJob.

Из тех, кто обращался за прибавкой, получать больше стали 45% респондентов. При этом 15% удалось добиться повышения зарплаты на 10%.

Еще 10% участников опроса рассказали, что зарплату им повысили на 5%, а 7% респондентов добились прибавки на 30%.

Отмечается, что чем выше зарплата у россиян, тем чаще они просили прибавки. Так, среди опрошенных с доходом выше 80 тысяч рублей это пожелание высказали 47% респондентов, из тех, кто зарабатывает менее 30 тысяч – только 26%.

В октябре прошлого года сообщалось, что у 4,6 млн россиян снизились доходы в II квартале 2020 года из-за ситуации с коронавирусом. 2,4 млн работников брали отпуск без сохранения зарплаты, 1,23 млн человек работали неполное время, 948 тыс. находились в простое.

Таким образом, с сокращением зарплаты столкнулось 6,2% от общей численности рабочей силы, отмечают аналитики. Это максимальное значение с 2013 года.