29 Ноября 2021
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Общество
Научно-технический центр ТМК и Группы Синара в Сколково (2019) | Фото: tmk-group.ru

ТМК рассказала об экосистеме собственного корпоративного университета

Трубная металлургическая компания (ТМК) на базе корпоративного университета ТМК2U выстраивает полноценную экосистему. Об этом заявила заместитель генерального директора ТМК по управлению персоналом – директор ТМК2U Елена Позолотина в ходе конференции "Образование в стиле Фанк: обучение в корпорациях, которое работает", сообщает пресс-служба ТМК.

"Развитие HR-бренда и корпоративной культуры, обучение и повышение вовлеченности, методология процессов профориентации, подбора, адаптации и оценки персонала, формирование резерва и карьерных треков сотрудников — всё это составляющие, без которых HR не может работать как эффективная бизнес-функция", — сказала Елена Позолотина.

Выступая в сессии, посвященной корпоративному обучению как источнику инноваций, Елена Позолотина рассказала о целях и задачах TMK2U, а также о главных инструментах, которые помогают создавать внутреннюю мотивацию, развивать профессиональные и личностные компетенции и поддерживать уровень вовлеченности каждого сотрудника на предприятиях компании.

"TMK2U является драйвером внедрения инноваций в компании. К примеру, цифровые инструменты, которые мы успели разработать и начать успешно использовать во всех городах присутствия до пандемии, помогли нам быстро адаптироваться к новым условиям и не терять связь с нашими сотрудниками в режиме 24/7, что важно для построения актуальной в наши дни гибкой системы трудоустройства и качественного выполнения функциональных обязанностей", — объяснила Елена Позолотина.

Она отметила, что Корпоративный университет TMK2U и созданная на базе университета образовательная платформа SOTA2U, а также корпоративное мобильное приложение Mobi2U охватывают сегодня более широкий спектр направлений, нежели просто обучение или информирование. В функции TMK2U входит формирование корпоративной культуры, развитие HR-бренда и внутренних коммуникаций, поддержка рационализаторской деятельности, масштабирование R&D-разработок, проведение социологических исследований и др.

"Помимо образовательных целей, адаптации персонала и управления оценкой, ТМК2U также отвечает за формирование и развитие управленческого резерва. Работа, проведенная в этом направлении за 4 года существования университета, принесла ощутимый результат: в 2021 году 90% руководителей были назначены из резерва", — сказала Елена Позолотина.

Спикер уделила особое внимание возросшей роли HR в компании, которая уже давно вышла за рамки управления персоналом, а также обозначила тесное взаимодействие бизнеса, образования и государственной власти.

Теги: Трубная металлургическая компания, корпоративный университет, ТМК2U



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